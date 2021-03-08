سائرون: حضور المرأة العراقية فاعل وايجابي في كل الميادين

وذكر التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "اننا بهذه المناسبة نقف بكل محبة واحترام للمرأة العراقية التي اثبتت حضورها الفاعل والايجابي في كل الميادين وشاركت الرجل وشاطرته الجهد في اكثر من خندق"، مبينا انها "كانت عونا وسندا وداعما حتى اصبحت علامة فارقة في الخارطة الاجتماعية".واضاف البيان، "واذ نبارك للمرأة هذه المناسبة نؤكد حقها الطبيعي بالمشاركة في الحياة السياسية وان تأخذ حقوقها التي اقرها الدستور كاملة لتكون لها بصمتها في بناء الوطن والدفاع عنه".