المرور العامة توجه باستمرار الدوام في مجمعات التسجيل

وقال قسم العلاقات والإعلام في المرور العامة في بيان ان "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، وجه بأستمرار الدوام في مجمعات التسجيل لغاية الساعة السابعة مساءاً في ايام الحظر الجزئي مع استمرار العمل بنظام الشفتات الصباحي والمسائي وحسب توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بأن يكون الدوام بنسبة ٥٠٪ لمنتسبي دوائرنا".وبحسب البيان، اكد حسين بضرورة الألتزام من قبل المراجعين بموعد المراجعة حسب الحجز الألكتروني والالتزام التام بالاجراءات الصحية الوقائية من اجل الحفاظ على سلامة الجميع".