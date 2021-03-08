توجيه من الكاظمي لتقليل الزخم المروري في بغداد

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "أجرى اليوم، زيارة الى قيادة عمليات بغداد، التقى خلالها بعدد من القادة الامنيين، كما تابع الاجراءات الامنية المتخذة في العاصمة بغداد".واشاد الكاظمي، وفقاً للبيان "بالجهود الكبيرة التي بذلتها الاجهزة الامنية في تأمين وصول قداسة البابا فرانسيس الى العاصمة بغداد في زيارته التاريخية الى العراق، وايضا الجهود الامنية في تطبيق حظر التجول الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، كذلك تابع الخطط الموضوعة لتأمين مراسم زيارة مرقد الامام موسى بن جعفر عليه السلام".وشدد على "العمل المهني وتفعيل الجهد الاستخباري في مواجهة الجريمة، وملاحقة العصابات المجرمة والخارجة عن القانون، والتأكيد على سيادة القانون وضمان حماية امن واستقرار المواطنين".ووجّه الكاظمي، قيادة عمليات بغداد "بالرفع الفوري لعدد من نقاط التفتيش ووضع خطة مدروسة ايضا وباسرع وقت لرفع نقاط التفتيش الاخرى التي تشكل عبئا على حركة المواطن وانسيابية المرور في ضوء التحسن الامني الذي تشهده العاصمة بغداد".