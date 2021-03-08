الغانمي يوجه بتشكيل لجنة لدعم المرأة العاملة في وزارة الداخلية

وقال مكتب الغانمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الغانمي رعى احتفالاً أقامته الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور المستشار وعدد من مدراء الدوائر في وزارة الداخلية ومديرة حقوق الانسان ورئيسة لجنة المرأة في الوزارة".وبين الغانمي في كلمة له، ان "العراق كان سباقاً في دعم المرأة ودخولها معترك الحياة"، مضيفاً "يجب ان نقف اجلالا واكراما لما قدمته المرأة العراقية في جميع الظروف التي مر بها العراق فهي المربي الاول والبذرة الاولى وهي من قامت بالكثير من الواجبات على مر العصور والمراحل التي مر بها البلاد، وهاي هي اليوم حملت البندقية وقاتلت بجانب اخيها المقاتل في جميع الميادين في مجال الامن الداخلي".واكد ان "وزارة الداخلية اليوم تحتوي على كثير من حملة الشهادات العليا من العنصر النسوي، واثبتت وستثبت ان بلاد ما بين النهرين هو تاريخ وحضارة وفكر وتقدم وستسهم المرأة في بناء العراق وهذه الادوار تستحق الثناء والتقدير".ووجه الغانمي "بتشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار، لدعم المرأة العاملة في وزارة الداخلية".