التعليم العالي تمنح الطلبة فرصة جديدة بشأن معادلة الشهادة

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "التزاما بالاشتراطات العلمية ومراعاة للظروف الاستثنائية الحالية قررت هيأة الرأي في الوزارة منح الطلبة الذين استنفدوا المحاولات الامتحانية المتعلقة بمعادلة الشهادة في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة فرصة جديدة".وأشارت إلى أن "الطلبة سيخيرون فيها بين أداء امتحان الرصانة أو دراسة السنة الأخيرة في الكليات المعنية دواما وامتحانا".