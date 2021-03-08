الكهرباء: دخول 660 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية خلال الشهر الجاري

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، وفقاً للوكالة الرسمية، أن "الوزارة تسعى إلى دخول ما يقارب 660 ميكا واط من محطة واسط الحرارية، بجهود ملاكات وزارة الكهرباء الوطنية بعد أن تكمل الصيانات على المحطات التوليدية رقم 3 و4 خلال الشهر الجاري".وأضاف، أن "ملاكات الوزارة استطاعت إيصال التيار الكهربائي لمطار الناصرية المدني، وهذا يعتبر مشروعا استراتيجيا، حيث أن العمل جار لاستكمال المراحل النهائية".وأوضح موسى، أن "الحكومة متجهة نحو تأهيل حقول الغاز، لاعتماده في تشغيل محطات الكهرباء، اضافة الى سعيها في تنويع مصادر الطاقة".