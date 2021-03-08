رئيس الجمهورية: المرأة العراقية ساهمت في مقاومة الإرهاب وحفظ كرامة البلد

وقال صالح في كلمة له خلال المصادقة على قانون الناجيات الايزيديات تحت قبة البرلمان، إن "يوم المرأة يستحق الاحتفاء به، وهو يوم يتطلبُ منا التخطيطَ للمستقبل، ليكونَ أكثر عدالةً وإنصافاً وإقراراً بالأدوارِ العظيمةِ التي قدمتْها وتقدمُها المرأة".وأوضح، أن "القانونُ يخصُّ شريحةً اجتماعية من الإيزيدياتِ والضحايا من المسيحِ والتركمانِ والشبك وغيرهم من المكونات ممن عانوا جرّاء وحشيةِ الإرهاب وسلوكِه المفتقرِ لأدنى قيمِ الإنسانية. والعمل به يعد مسؤولية وطنية لإنصافِ الضحايا وتأهيلِهم نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وبما يساعدُهم على تحقيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تليق بهم".وأضاف مخاطباً النساء اللواتي ضحين بحياتهن، أو فقدن احبتهن "أدوارُكن العظيمة في مواجهةِ الصِعابِ يحفظُها التاريخ، ويحفظُها المجتمع وتظل تتذكرُها الأجيالُ في سِفْرِ المحنةِ والبطولةِ العراقية. كما يحفظ التاريخُ لكنَّ أدوارَكنَّ في صنعِ السلامِ والوئامِ الاجتماعي. النساءُ ملائكةُ المحبةِ والتآخي والعيشِ المشترك".