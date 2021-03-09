لجنة برلمانية: عقدنا مؤتمرين موسعين من أجل تغيير واقع السياحة والآثار

وقالت رئيسة اللجنة سميعة الغلاب في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إنه "خلال استضافة رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث والوفد المرافق له، حثت اللجنة على إعادة تأهيل المواقع الأثرية والاهتمام بها، خصوصا الشاخصة منها، التي تهتم بها الشعوب وتعتبرها مزارات دينية عريقة".وأضافت أن "اللجنة أبدت استعدادها منذ بدء تشكيلها على تشريع وتعديل القوانين من أجل تغيير واقع السياحة والآثار، وعقدت مؤتمرين موسعين، أحدهما للسياحة والآخر للآثار".وأشارت إلى أن "المؤتمرين أسفرا عن الخروج بتوصيات عديدة، نُفذ قسم منها واللجنة تتابع تنفيذ ما تبقى، لاسيما بعد زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى أربع محافظات عراقية أثمرت عن اهتمام عالمي كبير".