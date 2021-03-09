هل عرضت دول المساعدة في إعمار الموصل بعد زيارة البابا.. محافظ نينوى يجيب

وقال الجبوري في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "زيارة البابا الى مدينة الموصل فرصة تاريخية، رافقته وسائل إعلام كثيرة حيث تم تسليط الضوء على حجم الدمار الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية في المدينة"، مبيناً أن "سفراء لبعض الدول يعتزمون زيارة الموصل".وأشار الى أن "البابا وعد بتقديم المساعدة لإعمار المدينة القديمة"، لافتاً الى أن "زيارته أفضت إلى إحداث تعاطف داخلي وخارجي اتجاه الموصل والمدينة القديمة، إذ إن وزارة الموارد المائية وعدت بارسال قلابات لرفع نفايات العمليات العسكرية والحربية بالإضافة إلى مبادرات من الأمم المتحدة والدول العربية لعرض المساعدة في إعمار المدينة".