بيان صادم من حقوق الانسان بشأن اعداد حالات الانتحار والاساليب والدوافع

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المفوضية أشرت ارتفاع حالات الانتحار في عموم محافظات العراق لعام 2020 بلغت (644) حالة، لافتا الى ان "محافظة بغداد تصدرت المشهد بالاعداد حيث بلغت (139) حالة تلتها محافظة البصرة (86) حالة ومحافظة ذي قار (80) حالة ومحافظة نينوى (69) حالة".واضاف الغراوي انه "من خلال ما تم تسجيله ايضا فئة الذكور، حيث بلغت اعدادهم (368) والاناث (276) حالة انتحار"، مشيرا الى ان "(159) حالة منها كانت بواسطة اطلاق النار من اسلحة قريبة و(319) حالة بواسطة الشنق باستخدام الحبال و(6) حالات تمثلت بالسقوط من اماكن مرتفعة و (122) حالة باستخدام الحرق بالنار و(20) حالة باستخدام المواد السامة الخطرة و(3) حالات تمثلت بقطع الوريد و(8) حالات عن الطريق الغرق و(2) حالة بواسطة الصعق بالكهرباء".وعن دوافع الانتحار بين الغراوي انها تنوعت بين الاسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، اضافة لعامل الفقر وتداعيات الحروب وتدهور واقع حقوق الانسان"، مطالبا الحكومة بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار".