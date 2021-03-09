وزارة العدل تشارك بمؤتمر دولي في اليابان

وذكر بيان لاعلام وزارة العدل تلقته "السومرية نيوز" ان الوفد العراقي شارك بافتتاح المؤتمر الرابع عشر الخاص بموضوع (منع الجريمة والعدالة الجنائية) احد اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمنعقد في مدينة كيوتو اليابان والتي نظمته وزارة العدل اليابانية للفترة من ٢٠٢١ /١٣/٣-٧.وتضمن وفد العراق كلا من وزير العدل القاضي سالار عبدالستار محمد، وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية والقائم بأعمال السفارة.وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الوزير بعدد من رؤساء الوفود للدول المشاركة لبحث وتبادل وجهات النظر في سبل تفعيل اطر التعاون القانوني بينها بما يخدم المسيرة العدلية للمجتمعات الانسانية من اجل تعضيد العلاقات بالشكل الذي يسهم بتحقيق الاهداف المرجوة من خطة 2030.واكد الوزير ان المؤتمر سيساهم بشكل مباشر في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في جميع المجالات الجنائية والمدنية وغيرهما من المجالات الأخرى المعنية باحترام مبادئ حقوق الإنسان.