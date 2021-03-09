بعدسة السومرية.. مدينة الكاظمية من الجو ليلاً

تشهد مدينة الكاظمية شمالي بغداد، استمرار توافد الزوار من مختلف المدن العراقية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).



عدسة السومرية صورت المدينة من الجو ليلاً: