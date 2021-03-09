قريباً.. افتتاح "سينما السيارات" في العراق (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لقرب افتتاح "سينما السيارات" في العراق وفقاً لموقع "Screen Mix".

و"سينما السيارات" يتم بث الصوت في أجهزة الراديو داخل السيارة ويمكن للمشاهدين استخدام هواتفهم الذكية لطلب الطعام من قائمة طعام بسيطة.