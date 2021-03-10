الحلبوسي معزيا: نستذكر قيم الصبر والثبات التي عاش من أجلها الامام الكاظم (ع)

وقال الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "نعزي الأمتين العربية والإسلامية وأبناء شعبنا العراقي، مستذكرين قيم الصبر والثبات التي عاش من أجلها وأفنى حياته في سبيلها، نصرةً للحق والعدل وانتصاراً للمظلومين".كما أشاد رئيس مجلس النواب "بدور القوات الأمنية بجميع صنوفها في توفير الحماية للزائرين الوافدين من المحافظات والعاصمة بغداد"، موجها التحية الى "الجهات الخدمية والطبية الساندة التي تسهم في توفير خدماتها لجموع الزائرين".