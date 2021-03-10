نائب يثني على قرار مجلس الوزراء تخصيص مبالغ لاستكمال ثلاثة شوارع في بغداد

وقال العكيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك جهودا كبيرة بذلت خلال الفترة السابقة واستمرت لعام كامل بغية حل مشكلة الشارعين الرئيسة في منطقة المعامل قضاء الزوراء بالعاصمة اضافة الى شارع الرستمية، والمشكلة كانت في محيط الشارعين الرئيسين التي عُطلت بسبب خلاف كبير بين امانة بغداد ووزارة الكهرباء"، مبينا ان "الجهود وصلت الى مرحلة من العجز ورغم كثرة التواصل مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء وامين بغداد".واضاف العكيلي، ان "الشخصيات المعنية بالملف تم استضافتها في وقت سابق داخل لجنة النزاهة للوصول الى حل للمشكلة، اضافة الى اللقاء مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي"، لافتا الى ان "تلك الجهود واستمرار الضغط والمؤتمرات الصحفية داخل مجلس النواب تكللت بتحقيق الهدف من خلال تصويت مجلس الوزراء في جلسته امس على تخصيص وزارة المالية خمسة مليارات دينار الى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ، بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021 لتوسعة شارع (77)، وشارع (80)/ وطريق (بغداد- الكوت) الرستمية، وإعادة القابلوات الى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء".واكد ان "هذا النجاح هو ثمرة الجهود التي شاركت فيها الجهات الداعمة لجهودنا في وزارة الكهرباء وامانة بغداد والامين العام لمجلس الوزراء، وبما يمثل انتصارا لتلك المناطق وخطوة مهمة لاستكمال جميع المشاريع الخدمية في العاصمة".