بالفيديو: هكذا أحيت الجموع المؤمنة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام

رغم التحديات الصحية والامنية، يواصل الزائرون زحفهم نحو مدينة الكاظمية المقدسة منذ ايام طويلة. ففي هذا المسير تؤدى اداوار مختلفة من قبل اصحاب المواكب والمتطوعين .اما الجانب الامني الذي حاول بعض المندسين خلط الاوراق فيه وارهاب الزائرين، قوبل باجراءات صارمة وتعاون كبير بين القوات الامنية المنتشرة وهيئة الحشد الشعبي لاتمام مراسم الزيارة المتبقية بأمان .