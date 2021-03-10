بالفيديو: هكذا أحيت الجموع المؤمنة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام

ملايين الزوار يحيون ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام وسط اجراءات امنية مشددة، لا سيما بعد الخرق الامني الذي حصل مساء الاثنين، حيث اكد معنيون ان جميع الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية مؤمنة بأسوار استخبارية وعسكرية تسيطر على جميع التحركات المشبوهة.
رغم التحديات الصحية والامنية، يواصل الزائرون زحفهم نحو مدينة الكاظمية المقدسة منذ ايام طويلة. ففي هذا المسير تؤدى اداوار مختلفة من قبل اصحاب المواكب والمتطوعين .
اما الجانب الامني الذي حاول بعض المندسين خلط الاوراق فيه وارهاب الزائرين، قوبل باجراءات صارمة وتعاون كبير بين القوات الامنية المنتشرة وهيئة الحشد الشعبي لاتمام مراسم الزيارة المتبقية بأمان .