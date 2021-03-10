الداخلية توضح بشأن مزاعم اختطاف نجل احد الناشطين : توجه لاداء الزيارة دون ابلاغ ذويه

الداخلية ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انها "تنفي هذه المزاعم والأكاذيب وتبين أن حقيقة الأمر هو توجه الطفل إلى الزيارة المليونية للامام الكاظم ( عليه السلام ) دون إشعار ذويه مما لفت أنظار إحدى مفارز القوات الأمنية التي بادرت إلى التحفظ عليه لصغر سنه"، مبينة ان "المفرزة قامت بتسليمه إلى شرطة الأحداث التي بادرت بتسليمه فورا إلى جده الذي لم يكن يعلم بخروحه للزيارة مما أثار خوف ذوي الطفل عليه".واضافت الوزارة في البيان انها "تكرر دعوتها إلى المواطنين الكرام باعتماد المصادر الرسمية والموثوقة للاخبار والابتعاد عن تصديق الشائعات والأكاذيب التي تهدف زعزعة الأمن والاستقرار".واشارت الى انها "تحرص على عرض الحقائق أمام الرأي العام بتجرد ومهنية اعتمادا على المصداقية والوضوح مع أبناء شعبنا الكريم".هذا وتداولت بعض الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي يوم امس خبرا مفاده خطف طفل وتهديد والده – وهو ناشط مدني- الساكن بمحافظة اربيل بالعودة الى بغداد كشرط لاستلام ولده المخطوف .