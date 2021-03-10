التجارة: توزيع وجبة كاملة من المواد الغذائية خلال شهر رمضان

وذكر بيان للوزارة تلقته "السومرية نيوز" أن هناك انطلاقة جديدة لعمل البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها المالية خلال الفترة المقبلة بما ينسجم وتأمين متطلبات الغذاء للعوائل الفقيرة والمشمولة في في نظام البطاقة التموينية.واضاف البيان أن الاستعدادات في وزارة التجارة تجري لتوزيع وجبة غذائية كاملة على جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية تتضمن المفردات الأساسية السكر والرز والطحين، في حين ستقوم الوزارة بتوزيع كمية من الطحين الصفر إلى جميع العوائل العراقية خلال شهر رمضان المبارك.