رصاصة طائشة يؤدي بحياة طفل في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوفاة طفل نتيجة رصاصة طائشة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلاً توفي متأثرا بجراحه نتيجة اصابته برصاصة طائشة ضمن منطقة ام نجم في مدينة الشعلة ببغداد".

