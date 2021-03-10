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اغتيال والد "المغيب" علي جاسب في العمارة
محليات
2021-03-10 | 12:12
5,100 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باغتيال والد الناشط العراقي المغيب قسرياً علي جاسب في ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا على اغتيال والد المغيب القسري علي جاسب في منطقة المعارض بالعمارة".
»
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