وزير الموارد المائية يوجه بحل المشاكل الاروائية في ذي قار

وذكر بيان للوزارة تابعته "السومرية نيوز" ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وخلال اجتماع ضم الوكيل الاداري ومدراء عامين بحث خلاله الواقع الاروائي لمحافظة ذي قار والمحافظات الجنوبية مشددا على اكمال اعمال التطهير في الانهر من نباتات الشمبلان وزهرة النيل وتأمين رية "الفطام".واضاف البيان انه اوعز بانشاء قناة لتغذية محطات الاسالة في حال انخفاض منسوب المياه في هور ابو زرك "مع الاخذ بنظر الاعتبار تاثيرات التغيرات المناخية في البلاد وأهمية المحافظة على نوعية المياه في الاهوار".مشيرا الى انه وجه وفدا هندسياً من المدراء العامين للتنسيق مع الحكومة المحلية في ذي قار للوقوف على اهم المعوقات التي تواجه الواقع المائي.