الدفاع المدني تصدر توجيهات بالاستعداد الكامل للمنخفض الجوي القادم

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه التوجيهات تأتي بعد تلقي الاشعارات من هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بتأثر البلد لمنخفض جوي ترافقه سرعة رياح وعواصف تصل الى اكثر من 70 كم في الساعة تكون محملة بالغبار مع تساقط الأمطار بشكل متفاوت من منطقة الى اخرى".وبحسب البيان، واكد مدير عام الدفاع المدني على كافة الأخوة المواطنين بالالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني الخاصة بالعواصف والرياح للتقليل من اثار المنخفض الجوي الذي ستؤثر الرياح والعواصف بشكل عام على بلدنا العزيز وحسب الأتي:

- عدم الاقتراب من الاسلاك المتدلية تحسباً لانقطاعها الحديث نتيجة العاصفة وان التيار الكهربائي لا يزال فيها.

- عدم الأقتراب من الأبنية التي لا يزال العمل فيها او الايلة للسقوط تحسبأ لسقوط بعض مخلفات البناء منها.- عدم الاحتماء بالاشجار الكبيرة تحسباً لسقوطها.- الانتباه عند قيادة العجلات خصوصاً والعواصف التي تكون مصحوبة بالغبار الكثيف والانتباه الى علامات المرور.- غلق الابواب والشبابيك داخل المنازل لمنع حصول تيار هوائي مستمر داخل المنزل اثناء العاصفة وحدوث بعض الحوادث غير المتوقعة من سقوط مقتنيات المنزل بشكل عشوائي.- على اولياء الامور تبصير الاطفال عن العاصفة لكي يناموا بشكل هادئ لا سيما وان العاصفة تكون مصحوبة بأصوات مخيفة للصغار.- الانتباه الى عبور الشوارع لا سيما في اوقات الليل وذلك لان العاصفة لا سيما المحملة بالغبار تحجب رؤية سواق المركبات لمسافات طويلة.- رفع المواد القابلة للتطاير من فوق أسطح المباني منعاًً لحدوث حوادث أصابة نتيجة تساقطها.- الأبتعاد عن الوقوف أسفل الاعلانات الضوئية لا سيما الكبيرة منها.- تثبيت المضلات بمختلف أنواعها بشكل جيد لا سيما التي تحتوي على أذرع حديدية.- الأنتباه الى البنايات المغلفة بمادة (الكوبوند) لتطاير بعض الأجزاء منها خلال العواصف.- الأنتباه الى كافة أبراج الأتصالات والانترنت تحسباًً لتمايلها وسقوطها سيما وأنها منصوبة أعلى المنازل السكنية.- ضرورة وسرعة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو ارضي عند حصول اي طارئ (لا سمح الله).