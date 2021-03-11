حقيقة سرقة كرسي البابا بعد القداس في مدينة أور

وذكر بيان للشركة ورد للسومرية نيوز، ان "ما تم تداوله في وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة كرسي البابا في محافظة الناصرية تحديداً في مدينة اور الاثرية تؤكد شركة backstage ان هذا الخبر عار عن الصحة تماماً وان ما تمت الأشارة اليه عبارة عن كذب وتشويه لسمعة العراق".واضاف البيان ان "الكرسي الخاص بجلوس قداسة البابا هو ملك للشركة المنفذة وهي من قامت بتصنيعه لهذه المناسبة".ولفت الى ان "ادارة الشركة قررت ان تهدي الكرسي الى الجهات الحكومية العليا التي قامت بتكليفها تنفيذاً لتوجيهات الراعي الأول لهيبة العراق دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشددة الحرص على هذا الكرسي من الضياع والتلف ولأهميته التاريخية نؤكد ان شركتنا هي شركة عراقية بأدارة لبنانية ملتزمة بتنفيذ جميع القرارات العراقية التي تصدر من الدولة بشكل عام".