حقيقة سرقة كرسي البابا بعد القداس في مدينة أور

اعلنت شركة خلف الاضواء المنفذة لاقامة قداس بابا الفاتيكان في مدينة اور الاثارية، اليوم الخميس، ان الكرسي الذي اقيم عليه القداس هو من عائدات الشركة وما اثير عن اختفائه عار عن الصحة.
وذكر بيان للشركة ورد للسومرية نيوز، ان "ما تم تداوله في وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة كرسي البابا في محافظة الناصرية تحديداً في مدينة اور الاثرية تؤكد شركة backstage ان هذا الخبر عار عن الصحة تماماً وان ما تمت الأشارة اليه عبارة عن كذب وتشويه لسمعة العراق".
واضاف البيان ان "الكرسي الخاص بجلوس قداسة البابا هو ملك للشركة المنفذة وهي من قامت بتصنيعه لهذه المناسبة".
ولفت الى ان "ادارة الشركة قررت ان تهدي الكرسي الى الجهات الحكومية العليا التي قامت بتكليفها تنفيذاً لتوجيهات الراعي الأول لهيبة العراق دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشددة الحرص على هذا الكرسي من الضياع والتلف ولأهميته التاريخية نؤكد ان شركتنا هي شركة عراقية بأدارة لبنانية ملتزمة بتنفيذ جميع القرارات العراقية التي تصدر من الدولة بشكل عام".