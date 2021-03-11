بالفيديو: ما بين الموازنة والمحكمة الاتحادية مبدأ السلة الواحدة يعود من جديد

مبدأ السلة الواحدة عاد من جديد ليتم تسليط الضوء عليه، لكن أبطاله هذه المرة هما قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية وقرار حل مجلس النواب، ففي الوقت الذي اشار فيه برلمانيون الى ان هذا الربط قد يعرقل او يؤجل تمرير الموازنة خلال وقت قريب، شدد اخرون على ان مبدأ السلة الواحدة مرفوض بشكل قاطع على اعتبار ان كل واحد من القوانين والقرارات المطروحة له اهمية وخصوصية مستقلة عن البقية.المقايضة ايضا لا تزال حاضرة بقوة في مجلس النواب، فهنالك طرح جديد ظهر الى الساحة وهو رغبة الكتل السياسية ربط قضية تمرير الموازنة بقانون المحكمة الاتحادية والتصويت في الوقت نفسه على حل مجلس النواب، وبالتالي فان تلك الاجواء ربما ستعرقل او تؤجل تمرير الموازنة والكثير من القوانين المهمة خلال الوقت القريب.ويؤكد مختصون في الشأن السياسي ان طريقة السلة الواحدة دائما ما تتضمن مقايضات وتنازلات تضعف القوانين تفرغها من محتواها وتضمنها مواد يكون ضررها اكثر من فائدتها.