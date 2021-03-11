القضاء يعلن المصادقة على اعترافات قاتل والد المختطف "علي جاسب"

وقال المجلس في بيان، ان "محكمة تحقيق العمارة صدقت، اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه (جاسم حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة".واوضح، ان "المتهم افاد باعترافاته أن المجنى عليه (زوج عمته) كان يتهمه بإختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها"، مبينا أن "الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه".