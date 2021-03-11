الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي بعدة محاصيل

حدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، الدول الأكثر استهلاكاً للمحصول المحلي، فيما أشار ألى أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي بعدة محاصيل.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي أن العراق حقق اكتفاءً ذاتياً من الحنطة والشعير والطماطة والخيار والباذنجان فضلاً عن وجود تقدم في مجال الدواجن والبيض واللحم.
وأكد أن التمور جاءت بالمرتبة الأولى من حيث التصدير إذ صدَّرنا أكثر من 600 ألف طن فضلاً عن وجود إقبال كبير على محصول البطاطا.
ولفت الخفاجي الى أن دول الخليج هي أكثر الأسواق رواجاً واستهلاكاً للطماطة والباذنجان العراقي كما ان السوق الخليجية هي الأقرب إلى المحاصيل العراقية.