الكاظمي يوجه بدعم الشرائح الفقيرة في ظل جائحة كورونا

الامانة العامة لمجلس الوزراء ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء اوعز لوزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية بأجود الأنواع لشريحة الفقراء لتجاوز التحديات الاقتصادية والبيروقراطية كافة في ظل جائحة كورونا".واضاف البيان ان الكاظمي وجه ايضا "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء المسجلين لديها في شهر رمضان المقبل".