وزير العمل يوجه بوضع آلية قابلة للتطبيق لإصلاح نظام البطاقة التموينية

وقال المكتب الاعلامي لوزارة العمل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي وجَّـه اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد بوضع آلية واضحة ومقبولة وقابلة للتطبيق لإصلاح نظام البطاقة التموينية بغية شمول الشرائح المستحقة بها ومنح اولوية للفئات المستفيدة من خدمات وزارة العمل التي تندرج ضمن خط الفقر"، لافتا الى ان "الوزير استمع خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة اصلاح البطاقة التموينية يوم الخميس الموافق 11-3-2021 بحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني ومدير دائرة التخطيط والدراسات في الوزارة وممثلي الوزارات المعنية، الى شرح عن التجربة المصرية في انشاء بطاقة تموينية الكترونية".واضاف ان "الركابي شدد على اهمية تحديد ومعرفة المتطلبات والمسؤوليات على كل وزارة للبت بمشروع تحويل البطاقة التموينية الى الكترونية وان تتولى وزارة الاتصالات انشاء شبكة الكترونية للبطاقة وتوفير الدعم التكنولوجي لها، موجهاً بتشكيل لجنة مصغرة لحسم هذا الملف خلال الاسبوع المقبل، فيما لفت الى ضرورة تحويل الافكار والمقترحات الى ورقة عمل لتقديمها الى المجلس الوزاري للاقتصاد ومن ثم الى مجلس الوزراء لاصدار قرار بصدد هذا الموضوع".واوضح الركابي وفقا للبيان، ان "وزارة العمل لديها قاعدة بيانات متكاملة عن المستفيدين من خدماتها من الحماية الاجتماية وذوي الاعاقة والعمال المضمونين والمسجلين كعاطلين عن العمل، موجهاً دائرة التخطيط والدراسات بمتابعة دوائر الوزارة وهيئاتها لتوحيد بيانات المستفيدين بغية ارسالها الى وزارة التجارة لمقاطعتها حتى تكون لهم الاولوية في الاستهداف بحصة تموينية متكاملة"، داعيا "الى ادخال القطاع الخاص في مسألة توزيع المفردات التموينية بين المستفيدين ووضع ضوابط محددة لاصحاب المحال والأسواق التجارية الراغبين بالدخول في هذا النظام بهدف الحد من الفساد وضمان وصول المفردات الى المواطنين".