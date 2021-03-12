التربية تنشر واجبات الطلبة والتلاميذ للمرحلتين الابتدائية والثانوية

نشرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، واجبات الطلبة والتلاميذ للمرحلتين الابتدائية والثانوية ضمن حملة التلفزيون التربوي مدرستي .

وقالت الوزارة، ان الواجبات المذكورة تبدأ من تأريخ 12 ولغاية 18 - 3 عبر الروابط التالية :

