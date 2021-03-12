ضبط وإتلاف قرابة 15 طناَ من المواد الغذائية بكربلاء

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسَة، كرار جواد العباسي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم القيام بحملات صحية مُنفردة ومُشتركة بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة والقسم البلدي في قطاع المركز شملت العديد من المحال التجارية ومخازن البيع بالمفرد والجملة أسفرت عن ضبط وإتلاف ( 14،940) كغم من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب العلاقة كما تم فرض غرامات فورية على ( 6 ) محال مُخالفة لتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والجهات الصحية".وأضاف العباسي أن "هذه الحملات تاتي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجعل الأسواق خالية من الأغذية الفاسدة والمواد التالفة"، مُتوعداً بإتخاذ إجراءات رادعة بحق المُخالفين لضمان عدم تكرار هذه المخالفات".