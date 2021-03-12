بالصور.. محتجون يقطعون جسرين حيويين في ذي قار

أقدم محتجون في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، على غلق جسرين حيويين في المحافظة.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "محتجين أقدموا على غلق جسر الزيتون والنصر في مدينة الناصرية".



وأشار إلى أن "المحتجين تجمعوا أمام مبنى محافظة ذي قار".