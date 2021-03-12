التجارة توضح حقيقة بيع مواد البطاقة التموينية في الأسواق

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت خبرا مفاده بيع مواد البطاقة التموينية، خاصة مادة الزيت على التجار، وهذا الخبر عار عن الصحة"، مبينة انها "لا تتعامل بالماركات والنوعيات التي روجتها الصفحات على انها تابعة لشركات الوزارة وضمن مفردات البطاقة التموينية".وأكدت، انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المسيئين لعمل وجهود الوزارة لغايات اصبح يعرفها القاصي والداني".