النهج الوطني توجه مطالبة للحكومة بعد جريمة "البو دور"

وقال طعمة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الجريمة البشعة التي أقدم الارهاب الأعمى على اقترافها منتصف الليلة الماضية بقتل عائلة برجالها ونسائها في قرية البو دور جنوب محافظة صلاح الدين تتطلب ردًا حكوميًا رادعًا ينهي بشكل جذري ضرر كل المتعاونين والحواضن التي تقدم تسهيلات تنفيذ هذه الجرائم البشعة والذين لولا خيانتهم وركونهم لداعش الارهابي المجرم لما استطاع ارتكاب هذه الأفعال الدموية الشنيعة".وأضاف البيان، أن "تكرار هذه الخروقات المؤلمة في قاطع صلاح الدين يستدعي مراجعة جدية لقيادات القاطع الميدانية ومراجعة وتقييم اداء مسؤولي الاجهزة الاستخبارية والأمنية فيها وإعادة طريقة انتشار القوات الماسكة للأرض بما يضمن حرمان الارهاب من التنقل والحركة بيسر وسهولة والضغط المستمر على مناطق الحواضن والمتعاونين معه بالعمليات الاستباقية الدورية المستندة لنشاط استخباري ينفذ في اعماق التنظيم وأذرعه الممهدة له تنفيذ جرائمه البشعة".وشددت الكتلة على، أن "تأخر او غياب الرد السريع والرادع للجماعات الارهابية على مثل هذه الجرائم سيجعلها تتمادى اكثر و تجرأ على مزيد من الانتهاكات ، لذلك فان اهم اجراء تتخذه الحكومة ان تحشد جميع امكانياتها العسكرية والأمنية للكشف السريع عن مجرمي هذه الحادثة الدموية وإيقاع القصاص العادل بهم وبكل من قدم لهم العون والمساعدة على اقتراف هذه الجريمة المروعة".