إجهاض محاولة ابتزاز فتاة في بغداد

وقالت الوكالة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "دوريات نجدة المدائن تمكنت من القاء القبض على مبتز الكتروني في بغداد"، مشيرة إلى أن "ذلك جاء بعد ورود بلاغ من قبل أحدى المواطنات بقيام احد المتهمين ابتزازها الكترونيا، حيث تم تشكيل فريق عمل وبعد تكثيف الجهد تم إلقاء القبض على المتهم المبتز ضمن منطقة المدائن جنوب شرق العاصمة".وبينت، ان "المتهم اعترف بقيامه بجريمته النكراء، وتم تسليمه بوصل استلام اصولي الى الجهات المختصة".