صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، كان كالأتي:عدد الاصابات 728 موزعة كالآتي :أبو دشير -------------------25أبو غريب -------------------18الإسكان--------------------7الاعلام---------------------11البياع ---------------------6التاجي --------------------48التاجيات -------------------7الحرية--------------------49الخطيب-------------------5الدورة--------------------48الرحمانية------------------ 8السيدية -------------------24الشالجية -------------------6الشعلة --------------------57الصالحية------------------ 3الطارمية ------------------14الطوبجي ------------------9العامرية -------------------25العلاوي--------------------3الغزالية -------------------50القادسية ------------------9الكاظمية ------------------40اللطيفية-------------------5المحمودية----------------42المعالف-------------------5المكاسب ------------------8المنصور ------------------12المواصلات----------------1النصر والسلام--------------1الوشاش-------------------9اليرموك------------------16اليوسفية -----------------4حي الجامعة-------------- 32حي الجهاد---------------36حي الخضراء--------------3حي العامل----------------9حي العدل ----------------33حي الفرات----------------2سويب--------------------7ناحية الرشيد--------------16سكنة جانب الرصافة ------- 13محافظة البصرة------------1محافظة ميسان ------------1الشفاء:610الوفيات: