صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، كان كالأتي:
عدد الاصابات 728 موزعة كالآتي :
أبو دشير -------------------25
أبو غريب -------------------18
الإسكان--------------------7
الاعلام---------------------11
البياع ---------------------6
التاجي --------------------48
التاجيات -------------------7
الحرية--------------------49
الخطيب-------------------5
الدورة--------------------48
الرحمانية------------------ 8
السيدية -------------------24
الشالجية -------------------6
الشعلة --------------------57
الصالحية------------------ 3
الطارمية ------------------14
الطوبجي ------------------9
العامرية -------------------25
العلاوي--------------------3
الغزالية -------------------50
القادسية ------------------9
الكاظمية ------------------40
اللطيفية-------------------5
المحمودية----------------42
المعالف-------------------5
المكاسب ------------------8
المنصور ------------------12
المواصلات----------------1
النصر والسلام--------------1
الوشاش-------------------9
اليرموك------------------16
اليوسفية -----------------4
حي الجامعة-------------- 32
حي الجهاد---------------36
حي الخضراء--------------3
حي العامل----------------9
حي العدل ----------------33
حي الفرات----------------2
سويب--------------------7
ناحية الرشيد--------------16
سكنة جانب الرصافة ------- 13
محافظة البصرة------------1
محافظة ميسان ------------1
الشفاء:
610
الوفيات:
3