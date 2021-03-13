التربية تدرس مقترحا جديدا بشأن الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في حوار تابعته السومرية نيوز، ان "هناك مقترحات قيد الدراسة من قبل هيئة الرأي واللجنة الدائمة للامتحانات لمتابعة اوضاع التعليم والامتحانات للعام الدراسي الحالي في ظل الجائحة، حيث تم تقديم مقترح يرمي الى البدء بالتعليم الالكتروني للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في حال استمرار الحظر الصحي، ومراجعة المواد الدراسية للفصل الاول، من اجل اجراء امتحان نهائي واحد للفصلين على ان تكون درجته من 100".وأضاف القيسي، ان “هذا المقترح يعد احد المقترحات التي طرحتها الوزارة للمختصين بالشأن التربوي من اجل معالجة وضع الطلبة في ظل كورونا واكمال التعليم عن بعد او اجراء الامتحانات حضوريا او الكترونيا".واوضح انه “تم تأجيل اجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للمراحل الابتدائية والثانوية، تماشياً مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة باستمرار حظر التجوال الشامل والجزئي للحفاظ على سلامة الطلبة، وسيتم الاعلان عن الموعد الجديد وتعميمه الى المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات".واشار الى ان “الوزارة نسقت مع الجهات الامنية لإغلاق المؤسسات التربوية الاهلية المخالفة لقانون الحظر الصحي”، مبينا أن “هناك دوريات امنية تعمل على مدار الساعة من اجل اغلاق المدارس ومعاهد التقوية ورياض الاطفال الاهلية، والعمل على سحب الاجازة الممنوحة في حال مخالفتها تعليمات الحظر الصحي وفرض غرامة مالية ومحاسبة مؤسسها قانونيا”.واشاد القيسي بـ”دور الجهات الامنية التي ساندت الوزارة باغلاق هذه المؤسسات”، مبينا ان “هناك تعليمات فرضتها وزارة التربية على المدارس للالتزام بالحظر الصحي الذي فرضته اللجنة العليا للصحة والسلامة لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا”.