نائبة تعترض على انشاء حاجز جمركي حول بغداد وتؤكد: سيرفع اسعار البضائع

وقالت نصيف، في بيان تابعته السومرية نيوز، إن "معظم البضائع المستوردة الممنوعة تدخل الى العراق عن طريق المنافذ الحدودية الخاضعة لسيطرة الإقليم، ومن بينها المواد المسرطنة والأغذية الفاسدة والأجهزة المغشوشة ومختلف البضائع الممنوعة من الاستيراد والتي تصل بسهولة إلى وسط وجنوب العراق".وأوضحت أن "هناك أنباء تفيد بأن الحكومة تعمل حاليا على انشاء حاجز كمركي حول العاصمة بغداد لمنع البضائع المستوردة الداخلة من منافذ الإقليم، وهذا الحاجز لن ينفع مطلقاً في إيقاف تدفق البضائع الممنوعة والفاسدة من الاقليم، بل سيخنق بغداد ويحاصرها ويجعل اسعار البضائع مرتفعة فيها وفي محافظتي ديالى وصلاح الدين".وبينت، أن "السيطرات بين محافظات الإقليم وبقية المحافظات هي افضل حل وضربة موجعة للمهربين الذين لا يأتي منهم غير السموم وتدمير الاقتصاد الوطني، ومن ثم نأمل أن يوافق الكاظمي على هذا الطرح الذي تقدمت به عدة جهات حكومية ".