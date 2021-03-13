الكمارك: ضبط شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط

اعلنت هيئة الكمارك العامة من ضبط شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية.
وذكر بيان عن الهيئة تلقته "السومرية نيوز" عن تمكن موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية اليوم السبت ٢٠٢١/٣/١٣ من ضبط(٥) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .
واوضحت الهيئة في بيانها تفاصيل المواد حيث بينت انها (خضروات ودجاج مجمد ممنوع من الأستيراد و زيت محركات وادوية بشرية مخالفة لضوابط الأستيراد.
واكدت انها اتخذت الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة.