التربية تنفي أنباء تداولت في وسائل الإعلام بشأن الامتحانات

وقال القيسي في منشور عبر صفحته عبر فيسبوك أطلعت عليه السومرية نيوز، إن "جميع ما تداولته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي و ما نسب إلينا من تصريحات بخصوص إجراء الامتحانات، لذلك ننفي نفيًا قاطعًا إعطاء مثل هكذا تصريحات لأي وسيلة اعلامية بعد عزم وزارة التربية اجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2020 ــ 2021".وأضاف "على ابنائنا الطلبة التهيؤ والاستعداد لاجراء امتحانات نصف السنه والكورس الاول وضمن الجدول الذي سيصدر من الوزارة قريبا".