حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتعويض المتضررين من اجراءات الحظر

وقال الغراوي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم قيام الحكومة بتقديم تعويضات مالية الى ذوي الدخل المحدود او زيادة في الحصة التموينية بسبب الحظر افقد الاف العوائل مصادر دخلهم الاساسية".واضاف، ان "قطع مصادر ارزاق المواطنين ومنعهم من العمل بحجة الحظر دون تعويضهم يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مما يستدعي مطالبة الحكومة بتعويضهم وتقديم اعفاءات ضريبية عاجلة لهم تساعدهم على تخطي الازمة وتغيير اجراءات الحظر من امنية الى صحية وقائية".