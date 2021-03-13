صحة الكرخ توزع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، كان كالأتي:عدد الاصابات 780 موزعة كالآتي :ابو دشير------------------ 27ابو غريب -----------------32الاعلام-------------------25البياع--------------------30التاجي-------------------19التراث--------------------3الحارثية------------------8الحرية-------------------35الخطيب ------------------12الدورة-------------------54الدولعي ------------------11الرحمانية----------------- 11السيدية------------------ 18الشالجية----------------- 12الشرطة الخامسة-----------6الشرطة الرابعة -------------5الشعلة ------------------35الصالحية----------------- 7الطارمية -----------------7الطوبجي ----------------14العامرية -----------------16العطيفية----------------- 11العلاوي------------------3الغزالية ------------------21القادسية-----------------8الكاظمية---------------- 40اللطيفية -----------------11المحمودية---------------46المعالف-----------------6المكاسب ----------------8المنصور ----------------24المواصلات---------------6النصر والسلام -------------6الوشاش-----------------3اليرموك -----------------24اليوسفية ----------------9جكوك------------------10حي الجامعة-------------21حي الجهاد--------------27حي الخضراء -------------14حي العامل--------------27حي العدل ---------------20حي الفرات---------------6سويب------------------10شارع حيفا---------------7كرادة مريم--------------12ناحية الرشيد-------------7سكنة جانب الرصافة -------6الشفاء:790الوفيات: