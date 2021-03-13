صحة الكرخ توزع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، كان كالأتي:
عدد الاصابات 780 موزعة كالآتي :
ابو دشير------------------ 27
ابو غريب -----------------32
الاعلام-------------------25
البياع--------------------30
التاجي-------------------19
التراث--------------------3
الحارثية------------------8
الحرية-------------------35
الخطيب ------------------12
الدورة-------------------54
الدولعي ------------------11
الرحمانية----------------- 11
السيدية------------------ 18
الشالجية----------------- 12
الشرطة الخامسة-----------6
الشرطة الرابعة -------------5
الشعلة ------------------35
الصالحية----------------- 7
الطارمية -----------------7
الطوبجي ----------------14
العامرية -----------------16
العطيفية----------------- 11
العلاوي------------------3
الغزالية ------------------21
القادسية-----------------8
الكاظمية---------------- 40
اللطيفية -----------------11
المحمودية---------------46
المعالف-----------------6
المكاسب ----------------8
المنصور ----------------24
المواصلات---------------6
النصر والسلام -------------6
الوشاش-----------------3
اليرموك -----------------24
اليوسفية ----------------9
جكوك------------------10
حي الجامعة-------------21
حي الجهاد--------------27
حي الخضراء -------------14
حي العامل--------------27
حي العدل ---------------20
حي الفرات---------------6
سويب------------------10
شارع حيفا---------------7
كرادة مريم--------------12
ناحية الرشيد-------------7
سكنة جانب الرصافة -------6
الشفاء:
790
الوفيات:
3