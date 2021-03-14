وزارة الاعمار: تنفيذ الفحوص الخاصة بمشروع بناية البنك المركزي الجديدة

وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المشروع يُعد اول مبنى عملاق من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد يتم تشييده في العاصمة بغداد، على مساحة تبلغ 19000م2 وبارتفاع 172م".واضاف البيان ان "دائرة بحوث البناء تجري الفحوص الخاصة بتقييم الخرسانة عالية المقاومة والديمومة المستخدمة في البناء، وفحوص قياس نفاذية ايون الكلورايد ومقدار نفاذية الماء للخرسانة تحت الضغط العالي".