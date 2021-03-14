بلا فوائد.. قرب اطلاق دفعات جديدة من القروض للعاطلين

وقال الركابي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "الوزارة ستطلق الدفعة (30) من القروض خلال الايام القليلة المقبلة"، مبيناً أن "عدد القروض سيبلغ من 4 آلاف الى 5 آلاف قرض لجميع المحافظات".واضاف، ان "آلية توزيع القروض على المحافظات ستكون من خلال المحافظة التي فيها نسبة استرداد من القروض اعلى سيكون لها قروض أكثر" ، مؤكداً أن" القروض ستكون بلا فائدة".وتابع ان "ضوابط القروض تشترط ان يكون المقترض مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة العمل كباحث عن العمل او عاطل بغض النظر عن تحصيله الدراسي شرط ان يقدم مشروعاً صغيراً مدراً للدخل"، لافتاً الى أن" الوزارة ستتابع المشروع الذي يتقدم به المقترض وهو مسؤول عنه لانه سيقوم باسترداد المبلغ الى الوزارة وفق ضوابط موضوعة لهذا الغرض".وبشأن برنامج حاضنات الاعمال اوضح الركابي، ان "البرنامج يمنح قرضاً بقيمة 20 مليوناً لكل متقدم وفق ضوابط مشددة"، مشيراً الى أن "المتقدمين على البرنامج قليلون جداً بسبب الضوابط المشددة التي وضعتها الوزارة، على ان يكون هناك مشروع موجود حقيقة على الارض ووصل الى مرحلة الانتاج، حيث تقوم الوزارة بمتابعته لمدة سنة".وأكمل ان "المبالغ متوفرة لهذا البرنامج إلا أن المتقدمين عليه قليلون" ، مبيناً أن "سبب تشدد الوزارة يأتي من أجل ان تكون هناك مشاريع حقيقية ذات جدوى اقتصادية وتحمل المقترض تبعات إعادة هذا المبلغ في حال عدم انجاز أي مشروع انتاجي حقيقي".ونوه بأن "الوزارة ستكون لديها تفاهمات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي من اجل الحصول على دفعة قروض جديدة لصندوق تمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل خلال المدة القليلة المقبلة".ومضى الركابي بالقول انه"ستكون لدى الوزارة تفاهمات مع وزارتي التخطيط والمالية لاطلاق دفعات قروض جديدة للعاطلين عن العمل أكثر من دفعة واحدة خلال الفترة القليلة المقبلة.وبين الى ان هناك 80 مشروعاً ضمن قروض حاضنات الاعمال ممول من قبل دائرة العمل والتدريب في وزارة العمل"، مؤكدا ان هذه "المشاريع ناجحة ويعمل فيها الكثير من العاطلين عن العمل"، مردفا انه "تمت اقامة معرض بالاشتراك مع وزارة الصناعة لعرض منتجات هذه المشاريع".