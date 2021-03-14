وزير الموارد المائية : تركيا وافقت على منح العراق حصته المائية العادلة

وقال الحمداني في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "المبعوث التركي الخاص أكد وجود اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل"، مؤكداً أن "البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق".وأضاف، أن "هذا الموضوع أعقبه بروتوكولا عراقيا تنفيذيا قدمته الحكومة العراقية، مشيرا الى ان "الجانب العراقي عقد نحو 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين".