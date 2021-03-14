توجيه جديد من التربية بشأن الاستعداد للامتحانات

وقالت الوكالة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الدليمي وجه المديريات العامة للتربية و الاشراف التربوي بالايعاز الى الملاكات التعليمية والتدريسية لايقاف بث دروس الكورس الثاني والتركيز على مراجعة المواد التي تم دراستها اثناء الكورس الاول من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021".وأضاف البيان، ان "هذه الخطوة تأتي حرصاً من الوزارة على مساعدة الطلبة من اجل التحضير للامتحانات القادمة ( نصف السنة ونهاية الكورس الاول) والتي سيتم تحديدها قريبا جدا".