مكتب السيستاني: غداً غرة شهر شعبان

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الأحد، أن يوم غد الاثنين هو غرة شهر شعبان المبارك.



وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "يوم غدٍ الإثنين الموافق (١٥ / ٣/ ٢٠٢١ م) هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام ١٤٤٢ للهجرة".