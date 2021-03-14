بغداد.. وقفة احتجاجية بمشاركة نيابية بسبب تلكؤ في عمل أمانة العاصمة

وقال البخاتي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك تحشيد وتواصل مكثف بين ابناء منطقتي الامين وبغداد الجديدة، للخروج في وقفة احتجاجية بالقرب من جسر الامين استنكارا لتلكؤ امانة بغداد في استكمال الجسر بعد سقوطه ما ادى الى الازدحامات والاختناقات المرورية واثر سلبا بشكل مباشر على حركة المواطنين"، مبينا ان "محلات الامين 743 و و741 و745و 749و 735 و 731 و 733 و 751 و بغداد الجديدة ابتداء من محلات 710 و713 و و712 بدأت بشكل فعلي التواصل والتحشيد للوقفة الاحتجاجاية الخميس المقبل وبحضور النواب من تلك المناطق".واضاف البخاتي، ان "مقتربات الجسر هي التي تضرر نتيجة السقوط، وليس الجسر باكمله ما يعني بحال تركيز الامانة على عملها فانها كانت ستكمله في وقت قياسي"، لافتا الى انه "رغم وجود الاليات التابعة للامانة قرب الجسر لكنه حتى اللحظة لم يتم العمل به بشكل فعلي وهنالك تماهل في عملية انجازه وتم اغلاقه باتجاه الرسمتية بغداد ما تسبب في ردود افعال كبيرة من المواطنين".واكد البخاتي، ان "هذه الوقفة الاحتجاجية هي الخطوة الاولى وسيكون هنالك مواقف اخرى بحال عدم استجابة الامانة لتلك المطالبات الشعبية".