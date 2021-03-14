إيران تقترح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب مجلس الوزراء في إيران، بأن "وزارة الخارجية قدمت مقترح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق إلى المجلس للمصادقة عليه بالنظر إلى التوصل لاتفاق مبدأي مع الجانب العراقي بهذا الشأن".وتابع: "أدرج المقترح المذكور على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه".وأشار المكتب إلى أن المقترح يشمل حملة الجوازات العادية بشرط المعاملة بالمثل من قبل البلدين.