انقاذ امرأة رمت نفسها في نهر دجلة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، بانقاذ امرأة قامت برمي نفسها في نهر دجلة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم انقاذ امرأة قامت برمي نفسها من اعلى جسر باب المعظم داخل نهر دجلة بدافع الانتحار".