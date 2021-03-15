حدوث ثلاث هزات أرضية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى

تقرير للهيأة تلقت " السومرية نيوز" نسخة منه، بين ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 12:05:47 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،6) درجة وتبعد (5) كم جنوب شرق قضاء خانقين والثانية في تمام الساعة 12:36:25 وبلغت بوتها (3،6) درجة وتبعد (11) كم جنوب شرق خانقين والهزة الثالثة بلغت قوتها (3،7) درجة عند الساعة 12:52:50 وتبعد (6)كم جنوب شرق خانقين و تم الشعور بهزتين من قبل المواطنين.واكدت الهيأة ان النشاط الزلزالي مازال مستمرًا في المنطقة ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .ودعت المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.